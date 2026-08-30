Calciomercato Lazio | Gudmundsson, dialoghi approfonditi con la Fiorentina
30.08.2026 13:05 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio pensa seriamente al profilo di Albert Gudmundsson. Il club biancoceleste, dopo aver effettuato un sondaggio nelle scorse ore, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà avrebbe intensificato i contatti con la Fiorentina per un potenziale trasferimento dell'islandese.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.