PRIMAVERA | Lazio, Montano: “Grande soddisfazione dopo un anno difficile”

30.08.2026 14:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
PRIMAVERA | Lazio, Montano: “Grande soddisfazione dopo un anno difficile”

Tre gol e pallone portato a casa per Tommaso Montano, protagonista della vittoria della Lazio Primavera contro l’Albinoleffe. Al termine della gara il giocatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

Sicuramente grande soddisfazione personale, ma ciò che conta di più è stato l’impegno della squadra che ha portato a questo ottimo risultato. Alla fine in questa bella giornata si è lasciato convincere a darmi questo pallone. Sicuramente è una delle giornate più belle, lo scorso anno è stato difficile e iniziando da capo quest’anno con la fiducia di mister e staff fare tripletta alla seconda giornata dà una bella soddisfazione”. 

Siamo un gruppo molto unito, che si sostiene a vicenda. Siamo stati bravissimi in un momento di difficoltà a ribaltare la situazione, andare a segno e avere la strada spianata. Ci godiamo quanto abbiamo, poi da lunedì inizia una nuova settimana: testa bassa e lavorare per la nuova sfida”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.