PRIMAVERA | Lazio, Montano: “Grande soddisfazione dopo un anno difficile”

Tre gol e pallone portato a casa per Tommaso Montano, protagonista della vittoria della Lazio Primavera contro l’Albinoleffe. Al termine della gara il giocatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club. Di seguito le sue parole.

“Sicuramente grande soddisfazione personale, ma ciò che conta di più è stato l’impegno della squadra che ha portato a questo ottimo risultato. Alla fine in questa bella giornata si è lasciato convincere a darmi questo pallone. Sicuramente è una delle giornate più belle, lo scorso anno è stato difficile e iniziando da capo quest’anno con la fiducia di mister e staff fare tripletta alla seconda giornata dà una bella soddisfazione”.

“Siamo un gruppo molto unito, che si sostiene a vicenda. Siamo stati bravissimi in un momento di difficoltà a ribaltare la situazione, andare a segno e avere la strada spianata. Ci godiamo quanto abbiamo, poi da lunedì inizia una nuova settimana: testa bassa e lavorare per la nuova sfida”.