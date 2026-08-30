Calciomercato Lazio | Gimenez lascia il Milan: c'è l'accordo con il Porto
30.08.2026 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Deciso il futuro di Santiago Gimenez. Il centravanti messicano lascerà il Milan: è arrivato il via libera per il suo trasferimento al Porto. Come riportato da TMW, andrà via in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro più 2 di bonus (con obbligo condizionato a diversi obiettivi). L'ex Feyenoord è stato accostato anche alla Lazio durante il mercato estivo. Alla fine però, viste le difficoltà dell'operazione tra le parti, a Formello è arrivato Pinamonti dal Sassuolo.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.