Calciomercato Lazio | Cancellieri verso il Genoa: chiusura vicina. Le cifre

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

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CALCIOMERCATO LAZIO - È quasi fatta per il passaggio di Matteo Cancellieri al Genoa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sarebbe vicino il trasferimento del classe 2002 in rossoblù. Alla Lazio dovrebbero andare circa tre milioni di euro. Il suo addio sembra ormai essere a un passo, dopo un primo rifiuto di qualche giorno fa. La società biancoceleste sarebbe pronta a lasciar partire l'ex Parma ed Empoli, che ha il contratto in scadenza tra un anno (giugno 2027). Dopo di che ci sarà la possibilità di accelerare per l'arrivo di un altro giocatore nel reparto offensivo, come per esempio Albert Gudmundsson della Fiorentina.