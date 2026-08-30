Bologna, Tedesco ancora sulla Lazio: "Ci aspettavamo di più e..."

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Alla vigilia della seconda giornata di campionato contro l'Atalanta, il tecnico del Bologna Domenico Tedesco ha parlato in conferenza stampa. Oltre che presentare la partita, l'allenatore rossoblù è tornato anche sulla sconfitta al debutto contro la Lazio. Di seguito le sue parole: "La sconfitta con la Lazio? Sicuramente ci ha lasciato zero punti. Ci aspettavamo tutti di più dalla prima partita di campionato in casa. Ci siamo allenati bene ma ci è mancata intensità. Anche questa settimana ci siamo allenati bene. Siamo all'inizio e siamo in fase di crescita"