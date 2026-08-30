Lazio, i convocati di Gattuso per il Genoa: out Ratkov, c'è Sutalo
30.08.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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A poche ore dalla sfida contro il Genoa, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati. Presenti Romagnoli, Sutalo e Cancellieri; out Ratkov, Marusic, Dele-Bashiru, Gigot, Patric e Cataldi. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti;
Difensori: R. Bordon, Doekhi, Floriani M., Lazzari, Pedraza, Provstgaard, Romagnoli, Sutalo, Tavares;
Centrocampisti: Belahyane, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra, Zaccagni.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.