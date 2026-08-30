WOMEN | Roddar: “Voglio essere una leader per questa Lazio”

È intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali del club Julia Roddar. Queste le parole della calciatrice biancoceleste alla vigilia della gara tra Lazio Women e Parma: “Sarà una gara impegnativa, non conosco molto il Parma ma abbiamo preparato la sfida in settimana e continueremo a farlo. Sono molto entusiasta di giocare, penso siamo pronte. Sappiamo certamente che potrebbe essere decisiva per passare il turno, ma guardiamo di gara in gara: ora ci concentriamo su questa sfida e speriamo di poterla vincere”.

“Penso di dover ancora raggiungere la mia forma migliore ma sto imparando tanto ogni giorno. Qui c’è molta tattica, sto provando ad ascoltare tutti per apprendere lo stile di gioco che vuole il mister così da essere una leader in campo. Ci vorrà un po’ di tempo ma mi sento sicura di me stessa all’interno del gruppo, lavoriamo tanto ogni giorno”.

“Bisogna affrontare la gara con rispetto dell’avversario e di come vogliamo giocare la gara, prenderla con calma e puntare a segnare. Spero in un buon risultato vincendo magari la partita. Dal punto di vista personale mi sto ambientando bene, il ritmo deve essere alto e stiamo facendo sessioni di allenamento molto buone. È un nuovo gruppo, stiamo imparando a conoscerci dentro e fuori dal campo. Sento che questo gruppo può fare grandi cose quest’anno”.