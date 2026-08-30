IL TABELLINO di Lazio Women - Parma 2-0
Serie A Women's Cup | 2ª giornata, girone A
Domenica 30 agosto 2026, ore 18:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO WOMEN - PARMA 2-0
Marcatrici: 22' Goldoni, 41' Martin
LAZIO: Freeman, Connolly, Martin Queralt (82' Roddar), Camacho (73' Longobardi), Zanoli,Le Mouël (61' Monnecchi), Castiello, Fördős (61' Portales), Zannii, Goldoni (61' Sciabica), Visentin.
A disp.: Cetinja, Gregori, Masu, Mancini, Frenquellucci.
All.: Gianluca Grassadonia
PARMA: Ceasar; Jorde, Merlo (80' Soares Martins), Distefano, Dominguez (73' Sharts), Szymaszek, Cavallin, Ambrosi, Ekic (63' Guguen), Uffren (80' Christiansen), Bowie (46' Rabot).
A disp.: Copetti, Fierro, Pondini, Minuscoli, Zappettini, Milani, Musumeci.
All.: Giovanni Valente
Arbitro: Simone Palmieri (sez. Avellino), Assistenti: Vito Mattia Losapio - Gabriele Elisino, IV Ufficiale: Andrea Prencipe
NOTE. Ammonite: 78' Uffren (P)
Espulse: 90'+3' Ambrosi (P)
Recupero: 2' pt, 5' st.
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