IL TABELLINO di Lazio Women - Parma 2-0

30.08.2026 19:55 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
IL TABELLINO di Lazio Women - Parma 2-0

Serie A Women's Cup | 2ª giornata, girone A

Domenica 30 agosto 2026, ore 18:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO WOMEN - PARMA 2-0

Marcatrici: 22' Goldoni, 41' Martin 

LAZIO: Freeman, Connolly, Martin Queralt (82' Roddar), Camacho (73' Longobardi), Zanoli,Le Mouël (61' Monnecchi), Castiello, Fördős (61' Portales), Zannii, Goldoni (61' Sciabica), Visentin.

A disp.: Cetinja, Gregori, Masu, Mancini, Frenquellucci.

All.: Gianluca Grassadonia

PARMA: Ceasar; Jorde, Merlo (80' Soares Martins), Distefano, Dominguez (73' Sharts), Szymaszek, Cavallin, Ambrosi, Ekic (63' Guguen), Uffren (80' Christiansen), Bowie (46' Rabot).

A disp.: Copetti, Fierro, Pondini, Minuscoli, Zappettini, Milani, Musumeci.

All.: Giovanni Valente

Arbitro: Simone Palmieri (sez. Avellino), Assistenti: Vito Mattia Losapio - Gabriele Elisino, IV Ufficiale: Andrea Prencipe   

NOTE. Ammonite: 78' Uffren (P)

Espulse: 90'+3' Ambrosi (P)

Recupero: 2' pt, 5' st.

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