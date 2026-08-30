Calciomercato Lazio | Spunta Begraoui per l'attacco: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio potrebbe lasciar partire anche Dia, oltre che Ratkov (ormai prossimo al Levante). L'attaccante senegalese è finito nel mirino del Rennes che, nelle ultime ore, ha intensificato i contatti con la società biancoceleste per arrivare alla definizione del trasferimento. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, se dovesse concretizzarsi il passaggio di Dia al club francese, la Lazio si metterebbe alla ricerca di un nuovo attaccante. Il nome che avrebbe attirato l'attenzione della dirigenza laziale è Yanis Begraoui, attaccante marocchino di cittadinanza francese, di proprietà dell’Estoril Praia.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_