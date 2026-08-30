Lazio - Genoa, tegola per Gattuso: si è fermato Rovella per infortunio

Brutte notizie per Gattuso, durante il primo tempo di Lazio - Genoa si è infortunato Rovella. Il centrocampista ha iniziato a zoppicare per un problema accusato al polpaccio destro, poi si è accasciato a terra e al 37° minuto, dopo l'intervento dello staff sanitario per le cure, è stato costretto ad abbandonare il campo. Al suo posto è entrato Belahyane.

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