Lazio - Genoa, Floriani Mussolini a Dazn: "Ho fatto sacrifici per essere qui. Ora voglio..."
30.08.2026 20:00 di Simone Locusta
Romano Floriani Mussolini, all'esordio da titolare con l'aquila sul petto, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio - Genoa, gara valida per la seconda giornata di campionato di Serie A, per presentare la sfida. Di seguito le sue parole:
"Ho fatto tanti sacrifici. Sono andato in Serie C, poi Serie B, poi la Serie A a Cremona. Sono contento di stare qui, spero di continuare così".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.