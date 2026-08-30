Serie A | Il Como espugna il Maradona: primo ko di stagione per il Napoli

30.08.2026 20:34 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Serie A | Il Como espugna il Maradona: primo ko di stagione per il Napoli
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Esordio amaro al Maradona per il Napoli di Allegri che cade per mano del Como.

Succede di fatto tutto nel primo tempo: Baturina apre le marcature, Højlund trova al rete del pari, ma il gol di Douvikas porta avanti i lariani che reggono fino al triplice fischio.

La squadra di Fabregas trova quindi la prima vittoria stagionale, dopo il pari contro l’Udinese; il Napoli invece incassa la prima sconfitta dopo la vittoria all’esordio contro il Genoa.

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Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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