Serie A | Poker della Fiorentina alla Cremonese: balzo salvezza dei viola
16.03.2026 23:02 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Si è chiusa la 29ª giornata del campionato di Serie A con lo scontro salvezza tra Cremonese e Fiorentina.
Ad avere la meglio è stata la viola che si è imposta per 4-1 sulla squadra di Nicola. Parisi apre le mercature e poi Piccoli raddoppia nel primo tempo. Nella ripresa Dodô sigla il 3-0 ma, poco dopo, la Cremonese accorcia con il gol di Orekeke. A chiudere la gara ci pensa quindi Guðmundsson che fissa il punteggio sul 4-1.
La Fiorentina sale così a 28 punti e si porta a +4 dal terzultimo posto occupato proprio dalla Cremonese a 24.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide