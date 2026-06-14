Italia, Fiore: "Conte o Mancini? Non bastano le persone, serve..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazionale è un argomento caldissimo in questi giorni e non sopo l'inizio del Mondiale a cui gli azzurri non partecipano. Nei prossimi giorni verrà definito il futuro dell'Italia e sull'argomento ct, a margine del Fip Silver Mediolanum Padel Cup a Palermo, è intervenuto Stefano Fiore: "Che sia Mancini o Conte o lo stesso Baldini, parliamo di allenatori di una certa caratura. Però sappiamo bene che non bastano le persone, bisogna sedersi attorno a un tavolo e cambiare tante cose.

"Quali cose? Abbiamo già visto che un bravo allenatore non basta se poi non si interviene sugli aspetti basilari, potremmo magari anche qualificarci per un Mondiale, ma non torneremmo sicuramente a essere dominanti o comunque molto competitivi come siamo sempre stati, quindi va bene scegliere figure professionali di assoluta capacità, però le cose sulle quali intervenire sono tante e speriamo lo si faccia in tempo e in fretta perché altrimenti rischiamo di rimanere indietro".

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE