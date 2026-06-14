Lazio e non solo: anche Monza e Sassuolo con il mercato a saldo zero
14.06.2026 18:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Sassuolo e Monza si aggiungono alla Lazio. Tutti e tre i club potranno operare a saldo zero in questo mercato estivo. A scriverlo è il potale di Calcio e Finanza, che ha specificato la situazione dei neroverdi e dei biancorossi, oltre a quella dei biancocelsti. Proprio la società di Formello, però, starebbe lavorando per sbloccare definitivamente la situazione, che sia attraverso una cessione o tramite un aumento di capitale. Lo stesso potrebbero fare anche le altre due squadre per fare acquisti liberamente e non essere vincolati.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.