Calciomercato Lazio | Moretto: "Gila - Napoli, trattative in corso". Le ultime
13.06.2026 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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CALCIOMERCATO LAZIO - Il Napoli non molla la presa. Continua il pressing del club azzurro su Mario Gila. Come riportato da Matteo Moretto, il difensore della Lazio è il prescelto di Allegri e De Laurentiis: trattative in corso con il suo entourage per chiudere positivamente l'operazione. La società partenopea ha scelto di puntare su di lui per la prossima stagione. Il presidente Lotito, però, da giorni ha alzato il muro, visto che ha promesso al nuovo tecnico Gattuso di trattenere a tutti i costi lo spagnolo.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.