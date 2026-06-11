Lotito: "La Lazio non è in vendita! Stadio vuoto? Non ho paura"

Torna a parlare il presidente della Lazio Claudio Lotito. Dopo la lettera pubblicata sulle colonne de Il Messaggero, il patron biancoceleste è stato intercettato dall’agenzia Dire nei corridoi del Senato. Di seguito le sue parole: “La Lazio non è in vendita. Io dormo tre ore a notte. Ho scritto questa lettera di notte e l’ho mandata, poi non mi son messo a guardare. Se avessi voluto aprire il dibattito l’avrei fatto con chi l’ha creato strumentalmente…”.

"Se ho paura dello stadio vuoto nella prossima stagione? No, perché io non faccio le cose in termini materiali. Per me la Lazio è un’emozione e io voglio costruire emozioni. Non vogliono venire allo stadio? È legittimo. Io lavoro con responsabilità, senza interessi materiali. Pure io voglio sognare, ma io voglio sognare anche per il futuro, non solo per il presente. Io ho fatto una lettera aperta per riportare le cose come stanno, senza enfatizzare quello che ho fatto e quello che ho fatto io per il calcio non l’ha fatto nessuno nella storia. La Salernitana l’ho presa in eccellenza e l’ho portata in serie A. La Reggina? Non è vero, sono solo chiacchiere…”.