UFFICIALE - Lazio, il mercato estivo sarà a saldo zero: il comunicato
12.06.2026 21:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
Ecco la comunicazione sul mercato estivo della Lazio. Come si legge nell'ultimo comunicato ufficiale, la società biancoceleste potrà operare solamente a saldo zero. Di seguito il testo.
"La S.S. Lazio comunica di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato.
Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.".
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.