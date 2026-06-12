Calciomercato Lazio, "non per forza" a saldo zero: le possibili mosse della società
Facciamo chiarezza sul mercato estivo della Lazio. Attraverso una nota ufficiale, la società ha annunciato “di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.".
In sostanza il club biancoceleste avrebbe sforato di pochissimo la soglia dello 0,7% e dovrebbe operare solamente a saldo zero. Ma come fanno sapere da Formello, la Lazio si sarebbe già mossa per tempo e sarebbe al lavoro per risolvere questa situazione (che sia attraverso accantonamento o tramite poste in entrata). Lo stesso era successo al Como nell'ultima sessione, che tramite un aumento di capitale (poste in entrata, appunto) era riuscito a sbloccare il mercato e a operare liberamente.