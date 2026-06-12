Lazio, i dettagli sul mercato estivo: cosa dice la norma delle N.O.I.F.
La Lazio ha annunciato che il mercato estivo sarà a saldo zero. All'interno dell'ultimo comunicato ufficiale pubblicato sul sito, la società biancoceleste ha scritto "di aver ricevuto in data odierna la comunicazione della Commissione indipendente incaricata della verifica dell’indice del costo del lavoro allargato. Dalle risultanze trasmesse emerge che la Società potrà procedere alle operazioni di tesseramento dei calciatori nel rispetto di quanto previsto dall’art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.".
Ma cosa dice la norma? Di seguito il testo completo dell'art. 90, comma 4, lettera A), delle N.O.I.F.: "4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura degli impegni economico finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento da parte della Co.Vi.So.C.".
In sostanza, per la seconda estate consecutiva la Lazio è stata nuovamente sanzionata sul mercato. L'anno scorso erano bloccate tutte le operazioni, ora invece la società potrà muoversi solamente a saldo zero.