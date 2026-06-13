Lazio, Gregucci: "Situazione insanabile, fossi in Lotito..."

13.06.2026 11:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Lazio, Gregucci: "Situazione insanabile, fossi in Lotito..."

RASSEGNA STAMPA - Angelo Gregucci, ex calciatore della Lazio, ha rilasciato un'intervista ai taccuini de Il Corriere della Sera in merito alla situazione complicata tra la tifoesia biancoceleste e il presidente Claudio Lotito. Di seguito le sue parole.

"La situazione attuale rappresenta una sconfitta per tutti. I laziali hanno l’anima ferita, sono distanti dalla proprietà. La Lazio è l’unica squadra importante senza tifosi allo stadio: la protesta, nel significato, è fortissima. La lettera quindi non basta. Lotito deve fare qualcosa di diverso, anche se forse siamo fuori tempo massimo. Ma deve insistere con iniziative concrete".

Poi aggiunge: "Di pancia direi che la situazione è insanabile, ma io il tentativo fossi in Lotito lo farei. Deve insistere, far capire i piani. Se non cambia qualcosa si va verso l’oblio. Un campionato senza nessuno allo stadio è inimmaginabile. Il brand si deprezza. In questo momento non ci sono vincitori".

Serve un cambio di rotta, la protesta ha toccato alcune corde. Lotito non è rimasto indifferente, altrimenti non avrebbe scritto la lettera: "Deve però essere passionale. Il grande paradosso sarebbe che al momento, se anche regalasse il Flaminio ai tifosi, lo stadio diventerebbe una cattedrale nel deserto. Deve assolutamente cambiare atteggiamento".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.