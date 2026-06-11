Lazio, idea Signori per la nuova Academy: Lotito ci prova
11.06.2026 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Uno sguardo al passato per pensare al futuro. Lotito si muove per l'Academy, di cui ha parlato anche nella sua lettera ai tifosi scritta sulle colonne de Il Messaggero. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il presidente della Lazio avrebbe fatto un sondaggio per una vecchia leggenda biancoceleste. Si tratta di Beppe Signori, contattato proprio per la nuova struttura su cui da tempo sta lavorando il patron. Difficile però pensare che l'ex attaccante possa lasciare Bologna, dove ha fatto partire anche la sua Academy. Si registra comunque il sondaggio da parte di Lotito per riportarlo a lavorare con la Lazio.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.