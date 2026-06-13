Lazio, niente rinnovo per Cancellieri: la sua cessione può finanziare il mercato

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RASSEGNA STAMPA - Tra i possibili sacrificati del mercato biancoceleste c'è Matteo Cancellieri. Come scrive il Corriere dello Sport, la Lazio non ha intenzione di avviare trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 ed è pronta ad ascoltare eventuali offerte, anche perché una sua cessione potrebbe garantire la liquidità necessaria per finanziare i primi acquisti nel rispetto del vincolo del saldo zero.

Non si tratta di una bocciatura. Nell'ultima stagione l'esterno ha trovato spazio, mettendo insieme 35 presenze e 4 gol, mostrando segnali di crescita rispetto alle precedenti esperienze. Le sue prestazioni, però, non sono bastate per trasformarlo in un punto fermo del nuovo progetto tecnico affidato a Gennaro Gattuso.

Sul giocatore resta forte l'interesse dall'estero. La destinazione preferita sarebbe la Premier League, dove già a gennaio il Brentford aveva sfiorato i 15 milioni di euro bonus inclusi per portarlo in Inghilterra. Attenzione anche all'Olympiakos, che potrebbe garantirgli un ruolo centrale e la vetrina delle competizioni europee.

In Serie A continuano invece a monitorare la situazione Torino, Fiorentina e Parma. Per il momento tutti attendono l'evolversi degli eventi, mentre Cancellieri valuta la soluzione migliore per dare continuità alla propria carriera. Dal canto suo, la Lazio aspetta l'offerta giusta. La sensazione è che la partenza dell'esterno romano possa rappresentare uno dei primi tasselli per sbloccare il mercato in entrata e dare a Gattuso le risorse necessarie per costruire la nuova squadra.