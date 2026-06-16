C'è un po' di Lazio al Mondiale: l'abbraccio tra Scaloni e Petkovic - VIDEO

16.06.2026 18:00 di  Simone Locusta   vedi letture
C'è un po' di Lazio al Mondiale: l'abbraccio tra Scaloni e Petkovic - VIDEO
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A poche ore dall'inizio di Argentina - Algeria, gara d'esordio al Mondiale per entrambe le compagini, c'è stato il primo incontro dopo tanto tempo tra Lionel Scaloni e Vladimir Petkovic. I due commissari tecnici hanno un passato alla Lazio, anche se hanno condiviso pochi mesi insieme, ma il legame d'affetto è rimasto nonostante il tempo che passa. Quando si è accorto della presenza di Petkovic, Scaloni ha interrotto l'intervista per abbracciarlo e salutarlo. Di seguito il video dell'incontro.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.