C'è un po' di Lazio al Mondiale: l'abbraccio tra Scaloni e Petkovic - VIDEO
16.06.2026 18:00 di Simone Locusta
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A poche ore dall'inizio di Argentina - Algeria, gara d'esordio al Mondiale per entrambe le compagini, c'è stato il primo incontro dopo tanto tempo tra Lionel Scaloni e Vladimir Petkovic. I due commissari tecnici hanno un passato alla Lazio, anche se hanno condiviso pochi mesi insieme, ma il legame d'affetto è rimasto nonostante il tempo che passa. Quando si è accorto della presenza di Petkovic, Scaloni ha interrotto l'intervista per abbracciarlo e salutarlo. Di seguito il video dell'incontro.
El saludo de Lionel Scaloni con Vladimir Petkovic, el DT de Argelia y exentrenador del argentino en Lazio. Sus selecciones se enfrentarán por el #Mundial2026 hoy a las 22. pic.twitter.com/yfpCYRHamm— Corta (@somoscorta) June 16, 2026
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.