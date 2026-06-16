Calciomercato Lazio | Occasione Arnau Martinez: la clausola rescissoria scende

16.06.2026 11:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Occasione Arnau Martinez: la clausola rescissoria scende

RASSEGNA STAMPA - In una sessione di mercato inevitabilmente condizionata dal principio del saldo zero, la Lazio continua a monitorare occasioni che possano garantire qualità e sostenibilità economica. Tra queste c'è Arnau Martinez, capitano del Girona, il cui valore è diventato più accessibile dopo la retrocessione del club spagnolo: come riporta il Corriere dello Sport, infatti, la clausola rescissoria è infatti scesa da 14 a 8 milioni di euro.

Il difensore classe 2003 rappresenta un profilo particolarmente interessante per la sua grande versatilità. Nato come terzino destro, nel corso della sua carriera ha ricoperto anche i ruoli di esterno sinistro, centrale difensivo e mediano davanti alla difesa, diventando nonostante la giovane età uno dei leader della squadra catalana.

La Lazio avrebbe già effettuato diversi sondaggi nelle ultime settimane e mantiene alta l'attenzione sul giocatore. Prima di affondare il colpo, però, sarà necessario sbloccare il mercato attraverso alcune cessioni. Nel frattempo Arnau Martinez resta tra i nomi più apprezzati a Formello: a 8 milioni di euro potrebbe rappresentare una delle opportunità più interessanti dell'estate biancoceleste.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.