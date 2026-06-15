Calciomercato Lazio | Gila, la situazione: nessuna offerta, ma il Napoli spinge

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La Lazio venderà Alessio Romagnoli. Il difensore romano è ormai in procinto di lasciare la Capitale per partire alla volta del Qatar dove firmerà con l'Al Sadd, ormai ex squadra di Roberto Mancini. Gennaro Gattuso si era preparato a questo epilogo. Quando aveva contattato il giocatore gli erano subito state messe in chiaro le cose: non ci sono possibilità di permanenza. Una risposta netta e onesta, diversa da quella che aveva incassato da Mario Gila.

IL FUTURO DI GILA: NESSUNA OFFERTA - Il centrale spagnolo, anche lui in scadenza di contratto, non ha mai chiuso alla possibilità di rimanere fino al termine del contratto, ma tutto dipenderà dalle offerte che verranno messe sul piatto. In questo senso, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non ci sarebbero delle novità. La Lazio non avrebbe ricevuto alcuna proposta per il trasferimento di Gila che, da Formello, viene valutato almeno 25 milioni di euro. Il duo Lotito e Fabiani ha promesso a Gattuso la sua permanenza ed è pronto a mantere la parola data, a patto che non arrivi una cifra irrinunciabile per la situazione contrattuale del giocare.

IL NAPOLI SPINGE - La pista da seguire con maggiore attenzione è ovviamente quella che porta a Napoli. Il club partenopeo vuole Gila ed è risaputo, così come il fatto che il classe 2000 si trasferirebbe volentieri a Castel Volturno al servizio di Allegri. Per il momento, però, tutto sarebbe ancora fermo. Adilà dei continui abboccamenti, il Napoli non si è ancora mosso concretamente e da parte di Gila c'è solo attesa di scoprire quale sarà il suo futuro.