Calciomercato Lazio | Un numero 10 per Gattuso: l'ultimo nome arriva dalla Croazia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Da giorni rimbalzano nomi di numeri 10 perché Gattuso, per la Lazio dei suoi sogni, ha intenzione di optare per un 4-2-3-1 insieme al 4-3-3. Se ne aggiunge un altro alla lista: Luka Stojkovic della Dinamo Zagabria. Jolly croato, 22 anni, trequartista di talento, c'è chi lo considera destinato a un futuro da mezzala di qualità. Gioca nel 4-2-3-1 di Kovacevic, tecnico della Dinamo.

Alto 1.82, destro, ha una valutazione tra gli 8 e i 10 milioni di euro, riporta Corriere dello Sport. Quest'anno ha segnato 13 gol e 12 assist. Gattuso è un conoscitore della SuperSportHnl, in passato ha allenato l'Hajduk, studiando dal vivo i migliori talenti. Stojkovic è tra questi. L'ha studiato anche la Lazio, è compagno di un altro profilo accostato nelle ultime settimane al club biancoceleste, Dominguez.

Stojkovic è un centrocampista offensivo. A febbraio s’era distinto per un golazo in Europa League. Si giocavano i playoff. La Dinamo, dopo lo 0-2 del Genk dell’andata, ha sfiorato la rimonta. E il classe '03 segnò due gol, il primo su rigore, l’1-3 con un sinistro a giro sotto l’incrocio. Il suo piede debole. Poi 3-3 finale, il croato fu espulso nei supplementari, passò il Genk.