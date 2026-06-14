Ex Lazio | Biglia torna in Serie A? C'è un club che lo vuole: i dettagli
14.06.2026 15:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Alberto Lingria/PhotoViews
Possibile ritorno in Italia per Lucas Biglia. L'ex centrocampista della Lazio potrebbe rientrare in Serie A, ma non nelle vesti di giocatore. Negli ultimi mesi, infatti, è stato il vice allenatore dell'Anderlecht, in Belgio. E come riportato da gianlucadimarzio.com, ora è un obiettivo del Torino, che potrebbe ingaggiarlo e inserirlo nello staff tecnico del nuovo allenatore Abate. I due infatti sono stati compagni di squadra al Milan e potrebbero ritrovarsi in granata.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.