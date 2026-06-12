Calciomercato Lazio | Petrucci (Sky): "Gattuso ha chiesto due giocatori"

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Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista di SkySport Matteo Petrucci ha parlato del momento che sta vivendo la Lazio e del futuro sul mercato con Gattuso in panchina. Di seguito le sue parole.

"Per ora Gattuso ha chiesto un paio di giocatori: un sostituto di Romagnoli e un rinforzo in attacco. La situazione attuale mostra incertezza su quanto la Lazio potrà investire sul mercato e su che tipo di mercato potrà fare. Non è facile in questo momento coordinarsi con la presidenza per Fabiani e per gli altri, è stato organizzato il raduno, che ci sarà il 9 luglio, e il ritiro a Formello".

"Abodi? Il ministro è un grande tifoso della Lazio, così come tutto il suo entourage. E non l'ha mai nascosto. È abbonato in Tribuna Tevere: prima c'era un buon rapporto con Lotito, ora si sono raffreddati i rapporti".