Lazio, i tifosi sono inferociti: in rivolta verso l'ennesima 'Lotitata'

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Ogni mattina un laziale si sveglia e sa che dovrà fare i conti con l'ennesima 'lotitata'. 'Lotitata', parola che indica un'azione da parte di Claudio Lotito che si scontra con gli interessi della Lazio e dei suoi tifosi. Un esempio? Pensare di capeggiare una cordata per l'acquisizione della Reggina in un momento storico in cui la società biancoceleste avrebbe bisogno del massimo dell'attenzione per venir fuori da un incubo di cui lo stesso Lotito è artefice. I pensieri del patron laziale, però, sono su tutt'altro. In primo luogo c'è la politica, in secondo luogo c'è il calcio come mezzo politico, in terzo luogo forse la Lazio e il suo destino. Sono arrabbiati, quindi, i tifosi biancocelesti.

LA REAZIONE - Lo erano già prima, quando si era toccato il fondo dei ventidue anni di gestione, figuriamoci oggi che il fondo continua a esser scavato alla ricerca dell'ennesima presa in giro verso la fede di un popolo. La notizia della volontà da parte di Lotito dell'acquisizione della Reggina è l'ennesima macchia in un periodo storico tremendamente negativo. Ha scatenato la rabbia e la frustrazione dei tifosi che sui social si sono rivoltati esprimendo il proprio dissenso. Nella speranza di esser ascoltati.

IL PARADOSSO DI FORMELLO - Da un anno a questa parte la protesta ha preso nuove forme e si sviluppa su più canali. Dallo stadio vuoto, che tale resterà anche nella prossima stagione, alle disdette su DAZN "per colpa di Lotito", passando per le petizioni e gli striscioni. Citandone solo alcune. La loro voce ha superato i confini nazionali, è arrivata anche negli Stati Uniti dove si parla di una situazione folle all'interno della Lazio. È il paradosso di Formello: dove da una parte c'è chi si sacrifica, soffre e si sbatte per la Lazio e dall'altra c'è chi la ignora, ma ne determina il futuro.