Caprio: "Continuerei a dire 'Libera la Lazio' anche con il tricolore"
Mino Caprio, attore e autore di una delle lettere pubblicate sul quotidiano Il Tempo nei giorni scorsi, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei. Di seguito le sue parole.
"‘Onofrio e la caldaia’, avrei titolato la mia lettera a Il Tempo, nella quale credo di aver detto tutto. In questo momento viene fuori la nostra tristezza. Viviamo un periodo così brutto che in tanti anni di Lazio non abbiamo mai vissuto".
"Gattuso potrebbe sorprenderci, ma ha bisogno anche di calciatori. Quando si parla del mercato della Lazio preferisco non ascoltare la radio perché mi sopraggiungono dei disturbi, degli scompensi".
"Quand’anche, nel giro di un anno o due, la Lazio vincesse il tricolore, lo dico fantasticando, io continuerei a dire ‘libera la Lazio’ perché le sue parole sono lance conficcate nel nostro stomaco. Nessun dirigente mai ha proferito parole del genere, così offensive. Sono laziale ed ho altri valori".