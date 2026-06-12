Guidonia, Lopez: "Alla Lazio Reja mi ha dato tanto, come allenatore..."

Fonte: Ludovica Lamboglia - Lalaziosiamonoi.it

Giovanni Lopez è il nuovo allenatore del Guidonia Montecelio 1937 Fc. Questa mattina in conferenza stampa è tornato sulla sua parentesi alla Lazio dove ha conquistato la Coppa Italia 1998 e la Supercoppa italiana, oltre ad aver perso la finale di Coppa UEFA 1997-1998 contro l'Inter a Parigi ed aver disputato due gare di Coppa delle Coppe nel 1998, edizione vinta dalla squadra di Eriksson. Ma non solo,il 13 febbraio 2010 diventa vice-allenatore della Lazio, affiancando in panchina il tecnico Edoardo Reja.

"Francesco Guidolin mi ha influenzato in maniera totale, è stato mio allenatore a Vicenza con cui ho vinto due campionati e anche la Coppa Italia, ho cercato di rubargli qualcosa, ma non è facile visto il suo livello. Reja mi ha allenato quando avevo 20 anni a Varese, poi è capitata l’occasione di portarmi qui alla Lazio per fare il secondo. C’è grande stima, è un uomo di una qualità eccezionale, sono due figure che mi hanno dato qualcosa".