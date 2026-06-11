Lazio, dall’apertura col botto al crollo: cosa succede al titolo in Borsa
Apertura in crescendo per il titolo della Lazio in Borsa. Dalle voci della giornata di ieri alla lettera di Lotito a cui si è aggiunto poi il comunicato del club: il momento del mondo biancoceleste si ripercuote sull’andamento del mercato azionario.
All’apertura delle ore 09:00 di Piazza Affari, infatti, il titolo ha fatto registrare un +12.80 (raggiungendo la cifra di 1,85 euro per azione) che poi nei primi minuti ha subito diverse oscillazioni, prima scendendo all’8.84 e poi tornando a 10.67 prima di crollare e scendere alla quotazione attuale (ore 09.30) di -0,91%.
Al momento il valore attestato è sceso di una azione è sceso quindi a 1,625 euro facendo registrare diverse oscillazioni nella prima mezz’ora di apertura della Borsa. Di seguito il link per seguire minuto per minuto l’andamento del titolo.
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