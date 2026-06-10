Lazio, il direttore di Calcio e Finanza: “Annuncio Lotito? Ecco come stanno le cose”

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI - Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza, fa chiarezza sulla notizia di imminenti comunicazioni da parte di Lotito

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

Sono state ore di fibrillazione nel mondo Lazio dopo l’articolo pubblicato da Calcio e Finanza, in seguito alle oscillazioni del titolo in borsa, secondo cui Claudio Lotito sarebbe pronto a una comunicazione entro la fine della settimana. Non è mancato poi chi ha subito ricollegato la notizia a un’ipotetica cessione imminente del club. Proprio per fare chiarezza sulla situazione, allora, è intervenuto ai nostri microfoni Luciano Mondellini, direttore di Calcio e Finanza. Queste le sue parole: “Noi come Calcio e Finanza siamo partiti dal fatto che il titolo della Lazio stava guadagnando molto in borsa: +6% è un dato importante, una anomalia” ha spiegato. “Poi dal tam tam politico-istituzionale è venuto il fatto che il presidente dovrà fare una comunicazione nei prossimi giorni, se non già domani, per chiarificare i suoi intendimenti verso la Lazio”.

Comunicazioni, però, che secondo Mondellini non hanno alcun collegamento con ipotesi di cessione della Lazio. “A me non risulta nessun pre accordo firmato, ma che il presidente farà una comunicazione alla piazza a mezzo pubblico: da quanto ho ricostruito farà proprio una dichiarazione pubblica alla piazza, ai tifosi della Lazio. Credo per venire incontro alle tensioni, perché adesso se veramente non si rinnovano gli abbonamenti diventa un danno economico. Partire con -20 milioni, come è stato scritto in questi giorni, a inizio luglio sul bilancio non è bellissimo”.

Il direttore di Calcio e Finanza, quindi, ha concluso: “A me è arrivata così, dopo averla verificata siamo usciti. Non c’è nulla sulla cessione. C’è questa necessità del presidente di parlare con la piazza, perché ora lo stadio vuoto non sarebbe come nelle ultime gare della stagione. Presumo adesso abbia paura: partire con -20 milioni a bilancio non è bellissimo. Non so se farà una lettera aperta, ma vorrà comunicare con i tifosi laziali. A noi non risulta nessun discorso di pre accordo firmato”.

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