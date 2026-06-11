Lazio, scritta contro Lotito a Fiumicino: "Roma ha visto cadere tanti tiranni..."
11.06.2026 17:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Continua la contestazione dei tifosi della Lazio contro Lotito. Tra i tanti striscioni in giro per la città di Roma negli ultimi mesi, ora a Fiumicino è apparsa una scritta riferita proprio al presidente: "Roma ha visto cadere imperatori, papi, re... altri tiranni cadranno! Libera la Lazio!", si legge. Il tentativo del patron di ricucire lo strappo con il popolo biancoceleste attraverso la lettera sulle colonne de Il Messaggero pare non aver funzionato. Di seguito la foto.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.