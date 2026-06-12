"Sarò il capocannoniere del Mondiale", pioggia di meme per Gimenez - FT

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

“Sono convinto che sarà un grande Mondiale. Vincerà il Messico e sarò il capocannoniere”, queste le parole dell’attaccante del Milan Santiago Gimenez che, all’indomani della gara giocata dal Messico contro il Sudafrica, suonano come una beffa. Non certo perché il Messico abbia sbagliato, anzi, la nazionale di Aguirre si è imposta agilmente sul Sudafrica ma perché Gimenez non ha visto il campo neanche per un secondo.

L’attaccante è partito dalla panchina e lì è rimasto fino al triplice fischio e quelle parole pronunciate qualche giorno prima gli si sono ritorse contro soprattutto sui social dove sono tantissimi i meme pubblicati dopo il match. Tra questi anche tanti commenti dei tifosi del Milan che hanno ironizzato sull'acquisto dell'attaccante che quest'anno ha disputato una stagione sicuramente sotto le aspettative.

Santiago Gimenez for Mexico against South Africa:

- 0 minutes played.



FRAUD. pic.twitter.com/l8CLbO2ris — jb 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇧🇬 (@jbnffc) June 11, 2026

El mapa de calor de Santiago Gimenez contra Sudáfrica pic.twitter.com/CWfjIo4qjt — Milan Argentina 🇦🇷 (@MilanArg__) June 11, 2026

Non gioco neanche contro il Sudafrica in 10 uomini: piacere, Santiago Gimenez. pic.twitter.com/FKp6VPt8Xp — Manuel (@ellediellee) June 11, 2026