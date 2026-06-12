Lazio, Rovella: obiettivo recupero. Il centrocampista si allena lontano da Formello
RASSEGNA STAMPA - Obiettivo riscattare una stagione fatta più di ombre che di luci. Nicolò Rovella vuole farsi trovare al top della forma alla ripartenza, fissata per il 13 luglio.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport in questi giorni il centrocampista si sta allenando lontano da Formello, precisamente a Torino dove sta svolgendo sedute personalizzate insieme a un fisioterapista con cui aveva iniziato a lavorare tra ottobre e novembre 2025, prima di operarsi per la pubalgia.
In quel periodo Rovella aveva tentato di risolvere con la terapia conservativa che, poi, si è rivelata inutile e lo ha costretto all’operazione.
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