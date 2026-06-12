Lazio, Orsi: “Mi aspettavo di più da Lotito, ma conoscendo il personaggio…”

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© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Intervistato dal Messaggero, anche Nando Orsi risponde alla lettera pubblicata sul quotidiano da Claudio Lotito. Questo il pensiero dell’ex calciatore della Lazio: “Mi sembra una lettera che vuole andare verso il tifoso. Lotito cerca di fare qualcosa. Vuole mandare un messaggio di distensione e speriamo possa portare a qualcosa di buono. In un certo senso si è anche scusato delle risposte alle telefonate dove ha detto cose fuori luogo. Ma a quanto pare ai gruppi organizzati non basta”.

Orsi, poi, continua: “Intanto devo essere sincero, mi aspettavo anche io qualcosa in più. L'ho vista un poco soft ma conoscendo il personaggio ha fatto pure tanto. Mi è sembrato anche un modo per prendersi delle responsabilità e confermare il fatto che pure lui ha commesso degli errori. Ma adesso serve qualcosa di diverso. Mi aspettavo di leggere ‘faccio degli investimenti che nemmeno immaginate, faccio un mercato importante e porto a Roma giocatori che hanno un certo appeal’ ma non c'è stata una riga. Il primo passo è senza dubbio questo, costruire una squadra forte. Non so se potrebbe risolvere tutto, ma intanto lo fai. Poi se non gli sta bene nemmeno così”.

E ancora: “Se potrebbe accadere? Potrebbe, è probabile, nessuno lo può dire con certezza. Ma è arrivato il momento nel quale servono risposte concrete. Bisogna fare i conti col tifoso laziale che si sta sacrificando e che sta mettendo a dura prova la propria fede per la maglia non andando all'Olimpico. Bisogna dare alle persone la voglia di tornare allo stadio, aspettare quella partita importante che regala adrenalina, donare una squadra che metta nel mirino dei traguardi. Non dico che serve costruirla per lo scudetto e ci mancherebbe, ma nemmeno fare un campionato anonimo come quello appena passato. Questa è stata solamente la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è un sentimento che parte da lontano”.