Calciomercato Lazio | Romagnoli - Al-Sadd: cosa manca per chiudere

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RASSEGNA STAMPA - il primo addio d’estate sarà quello di Alessio Romganoli e, c’è da dirlo, non è certo una notizia inaspettata. Da gennaio, ormai, in casa biancoceleste si trascina questa situazione che ora sembra essere arrivata al capolinea.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport le prossime ore saranno decisive per chiudere in maniera definitiva e limare alcuni dettagli: Lotito aveva chiesto all’Al-Sadd il pagamento immediato dei 3 milioni offerti e non dilazionato in due anni, il club qatariota ha modificato la proposta e spera di chiudere. L’accordo con il giocatore è stato invece trovato da tempo sulla base di 6 milioni all’anno per tre anni più corposi bonus.

Romagnoli aspettava una chiamata per il rinnovo che non è mai arrivata, in casa Lazio si ragiona più sulle uscite che sugli aumenti. Prima le cessioni, poi gli acquisti, sarà così visto il mercato saldo a zero per cui si aspetta solo la comunicazione.

Per sostituire il difensore si guarda soprattutto a Under 23, giocatori che costino meno e che possano garantire operazioni di plusvalenza. Da questo punto di vista però la ricerca non ha ancora dato i suoi frutti. I profili attenzionati sono diversi come quello di Lautaro Rivero, centrale del River, Coppola del Brighton è stato offerto ma al momento non c’è nessuna trattativa. In pista anche Dominguez della Dinamo Zagabria che però costa 15 milioni così come Fabio Chiarodia del Borussia Mönchengladbach, in scadenza tra un anno. L’ultimo nome è invece quello del capitano de Girona Arnau Martinez.

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