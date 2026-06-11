Italia, Abodi: "Ct? Pittoresco andare all'estero. Ma Guardiola..."

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Nel corso del suo intervento a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio 1, il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha affrontato anche la questione del futuro commissario tecnico della Nazionale italiana: "Ben venga chiunque dimostri di saper gestire il capitale umano e fare scelte coraggiose. L'addio di Mancini fu doloroso, arrivato nel mezzo dell'estate. È un tempo passato, ognuno ha avuto modo di riflettere. Ma abbiamo tanti allenatori italiani fantastici, sarebbe pittoresco andare all'estero".

I conduttori, a quel punto, gli hanno fatto notare che lui aveva espresso un endorsement per il sogno impossibile chiamato Pep Guardiola: "Lui è un po' italiano".