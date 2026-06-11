Mondiale, Infantino: "Italia? Mai esistita la possibilità di un ripescaggio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi è il giorno dell'inizio del Mondiale e l’Italia, come noto, non ci sarà. Sul tema è tornato a parlare il numero uno della Fifa Gianni Infantino che ha sottolineato come non ci sia mai stata possibilità di un ripescaggio degli azzurri.

"Ne approfitto per dire che, a proposito di questa edizione, per l’Italia non è mai esistita la possibilità di venire ripescata, neppure per un secondo".

"Su questo punto voglio subito essere chiaro, sgomberare il campo da alcune fastidiose bugie che sono state dette giocando con i sentimenti dei tifosi, che ho letto e ascoltato. I tifosi non vanno illusi, punto”.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.