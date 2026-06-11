Lazio, Muriqi paga Rovella e Pellegrini. E il riscatto di Dia…
RASSEGNA STAMPA - Piccola boccata d’ossigeno per le casse della Lazio. È ormai fatta per l’addio di Muriqi al Maiorca: il kosovaro lascerà la Spagna da vice capocannoniere e tornerà in Turchia, al Fenerbahce, da cui i biancocelesti lo avevano prelevato. E proprio il trasferimento porterà soldi nelle casse del club.
Nel momento della cessione al Maiorca, infatti, la Lazio si era riservata il 45% sulla futura rivendita. Saranno 15 i milioni che il Fenerbahce verserà agli spagnoli, 7 di questi entreranno nelle casse biancocelesti. Esattamente i milioni, come scrive oggi il Messaggero, che Lotito dovrà versare alla Juventus per l’ultima rata dei riscatti di Rovella e Pellegrini.
Restano gli 11,3 milioni da versare alla Salernitana per l’obbligo di riscatto di Dia: in questo caso la Lazio sfrutterà tutti i risparmi dai contratti di Hysaj, Basic e Pedro, oltre ai milioni che i biancocelesti sembrano destinati a incassare dalla cessione di Provedel (4-5 la richiesta, 2-3 per ora la proposta dell'Inter). Per il resto del mercato, poi, serviranno inevitabilmente altre uscite.