Milan, Tare rompe il silenzio: "Mi sento in colpa..."

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Igli Tare è tornato a parlare. Dopo alcune settimane dalla decisione della società di sollevare il ds, e non solo, dal suo ruolo ecco le parole a margine della cena di fine stagione del Milan Club Old Clan.

“Ho accettato questo invito con grande piacere e onore perché, quando sono arrivato l’anno scorso, il primo incontro l’ho fatto con voi e ho ricevuto subito quello che ho sempre amato: l’amore per questa maglia e questi colori”.

“Mi sento un po’ in colpa perché, all’ultima giornata, non ce l’abbiamo fatta a portare il Milan in Champions League. Però una cosa rimane: il Milan è più grande di tutti quanti. E anche se è stato per un anno per è stato un grande onore lavorare per questo club e sarete nel mio cuore ovunque sarò”.

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