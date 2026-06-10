Calciomercato Lazio | Chi è Asp, il talento che ha fatto tremare la Svizzera

CALCIOMERCATO LAZIO - Jonathan Asp Jensen. Questo è il nome completo di quello che potrebbe essere il secondo rinforzo della campagna acquisti della Lazio. Un ragazzo giovane, prodotto del Bayern Monaco che sarebbe perfettamente in linea con un progetto fino che fino a oggi è stato raccontato solo a parole.

LA CARRIERA E I NUMERI DI ASP - Classe 2006, la sua carriera si è svolta quasi tutta tra i settori giovanili del Midtjylland e del Bayern Monaco. I bavaresi lo hanno acquistato nel 2022, quando Asp aveva appena 16 anni, per circa 1,2 milioni di euro. Nel maggio del 2024 ha fatto il suo esordio tra i professionisti, subentrando per una manciata di minuti nella vittoria del Bayern Monaco contro il Wolfsburg come riconoscimento per quanto mostrato con i pari livello. L'annata successiva Asp cerca di confermarsi nella seconda squadra dei bavaresi e in una stagione da 36 presenze segna 7 gol e serve la bellezza di 13 assist, attirando su di sé l'attenzione di molte squadre.

A convincere il Bayern, presentandosi come la miglior soluzione per la crescita di Asp, è il Grasshopers. La formazione elvetica lo acquista in prestito secco nell'estate del 2025 e la scelta si rivela azzeccata. Nella scorsa stagione in Svizzera sono letteralmente impazziti per lui. In una squadra che lottava per non retrocedere (missione raggiunta per un pelo) è riuscito a fare la differenza segnando 9 gol e servendo 6 assist in 40 presenze. Un impatto con il mondo professionistico da non sottovalutare per un ventenne che ha saputo subito confermare quando di eccellente aveva mostrato tra le fila del Bayern Monaco.

IL RUOLO - Jonathan Asp sta ancora cercando il suo vero ruolo. A livello giovanile si è mosso soprattutto da trequartista, ma quest'anno con i Grasshopers ha dimostrato anche una grande duttilità tattica. Ala sinistra, mezzala, centrocampista centrale, ala destra e punta sono i ruoli che ha ricoperto in Svizzera, muovendosi soprattutto sulla fascia mancina. Nella stessa zona che oggi Zaccagni occupa nella Lazio per farci un'idea.

CARATTERISTICHE - Jonathan Asp è il classico trequartista tecnico. Alto 182 centimetri, longilineo, il suo baricentro non gli impedisce di avere rapidità e controllo del pallone. Nell'ultima Super League è stato il giocatore con più progressioni palla al piede. Ha qualità e vede la porta con grande semplicità: calcia di destro e di sinsitro, può farlo da dentro e fuori l'area. Le sue prestazioni sono state notate anche dal CIES. Durante la stagione, infatti, il centro specializzato di Neuchâtel ha presentato i 100 giocatori nati dal 2006 in poi che hanno lasciato maggiormente il segno al di fuori dei cinque principali campionati europei e Asp è stato inserito in 74° posizione, nono tra i dieci migliori centrocampisti offensivi citati. In questo elenco, però, Asp è quello che vanta il punteggio più alto per quanto riguarda i dribbling tentati, le progressioni palla al piede e la creazione di occasioni da rete.