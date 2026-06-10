Calciomercato Lazio | Provedel tratta con l'Inter: porta a Mandas, Motta vice
RASSEGNA LAZIO - La Lazio apre alla cessione di Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste è nel mirino dell'Inter e, riporta il Corriere dello Sport, nei prossimi giorni il suo entourage incontrerà la dirigenza nerazzurra per discutere dell'operazione.
A un anno dalla scadenza del contratto, Provedel viene valutato tra i 4 e i 5 milioni di euro: seppur minima, sarebbe una plusvalenza visti i 3 milioni spesi per il cartellino nell'estate del 2023. L'Inter punta a limare le richieste della Lazio, mentre sullo sfondo resta anche il Bologna.
In caso di partenza dell'ex Spezia, la porta biancoceleste verrebbe affidata a Christos Mandas, di ritorno dal prestito al Bournemouth. Il riscatto da parte del club inglese non scatterà infatti automaticamente, visto che non sono state raggiunte le condizioni previste dall'accordo.
Dopo una stagione con poco spazio in Inghilterra, il greco è pronto a tornare a Formello e a giocarsi le sue chance da titolare. Alle sue spalle dovrebbe restare Motta, nonostante gli interessamenti dalla Spagna.