Calciomercato Lazio | Nuno Tavares, ecco l'offerta del Porto: tutti i dettagli
18.08.2026 07:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Nuno Tavares è sempre più lontano dalla Lazio. Da tempo non si allena più con la squadra, lamentando anche problemi fisici al ginocchio. Su di lui è forte da giorni l'interesse del Porto, che secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà avrebbe già presentato una prima offerta al club biancoceleste. La proposta sarebbe quella di un prestito da oneroso da tra 1,5 e i 2 milioni di euro con diritto di riscatto. A Formello vorrebbero liberarsi del cartellino del terzino, visto anche l'innesto di Pedraza.
Pubblicato il 17/08
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.