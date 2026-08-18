Calciomercato Lazio | "Pinamonti ha chiesto la cessione": parla Aquilani

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Sembra ormai finita tra il Sassuolo e Andrea Pinamonti. Ad annunciarlo è stato il tecnico neroverde Alberto Aquilani dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cesena: "Pinamonti e Thorstvedt ad ora sono giocatori che sono infortunati ed hanno chiesto di essere ceduti. Per questo non ci sono. Dovranno arrivare pedine al loro posto. Che andranno allenate. Ed ormai il tempo stringe con l’inizio del campionato che incombe. Oggi tutti sono andati bene, ma è chiaro che la Serie A è un’altra cosa". Il centravanti non è stato convocato e aspetta di lasciare il Sassuolo. Su di lui è forte l'interesse della Lazio, a caccia di un attaccante su richiesta di Gattuso. È uno dei nomi in lista insieme a Icardi.

Pubblicato il 17/08