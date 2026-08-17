Okocha è il retroscena di mercato sulla Lazio: “Mi sono sentito usato”
17.08.2026 19:45 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Okocha, nel corso del suo intervento al podcast Obi One Podcast, ha svelato un retroscena relativo al suo mancato approdo alla Lazio: “Mi volevano solo per riempire una casella. Rifiutai”. Proseguendo, ha spiegato che i biancocelesti non lo avevano cercato per il suo valore tecnico, ma per ragioni d'immagine. Per Okocha, sentirsi ridotto a una pedina di una strategia mediatica e aver percepito di essere solamente parte di una strategia ha rappresentato per lui un deal-breaker insuperabile.