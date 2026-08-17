Serie A, Bologna - Lazio: le voci che racconteranno la sfida su Dazn

17.08.2026 19:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Serie A, Bologna - Lazio: le voci che racconteranno la sfida su Dazn

La Lazio deve trovare immediatamente la forza di reagire dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, lunedì 24 agosto farà il suo debutto in campionato contro il Bologna al Dall'Ara e sarà importante partire col piede giusto per poter archiviare il passo falso commesso contro il Mantova. 

L'appuntamento col calcio d'inizio è fissato alle 18:30 e il match, visibile su Dazn, sarà raccontato dal duo formato da Dario Mastroianni per la telecronaca e Alessandro Budel per il commento tecnico.

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