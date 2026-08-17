Serie A, Bologna - Lazio: le voci che racconteranno la sfida su Dazn

WEBTV PEDRAZA ALLA LAZIO: ECCO LA FRASE PRIMA DI ENTRARE A FORMELLO - VD Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | L'EQUIPE RIVELA: "RIFIUTATA L'OFFERTA PER WAHI" CALCIOMERCATO LAZIO - Continua la ricerca dell'attaccante da parte della Lazio. I primi nomi in lista sono quelli di Icardi e Pinamonti, dopo che è sfumato l'arrivo di Ivanovic dal Benfica perché ha scelto il Lens. Su richiesta di Gattuso, la... CALCIOMERCATO LAZIO - Continua la ricerca dell'attaccante da parte della Lazio. I primi nomi in lista sono quelli di Icardi e Pinamonti, dopo che è sfumato l'arrivo di Ivanovic dal Benfica perché ha scelto il Lens. Su richiesta di Gattuso, la...