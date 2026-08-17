Serie A, Bologna - Lazio: le voci che racconteranno la sfida su Dazn
17.08.2026 19:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio deve trovare immediatamente la forza di reagire dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, lunedì 24 agosto farà il suo debutto in campionato contro il Bologna al Dall'Ara e sarà importante partire col piede giusto per poter archiviare il passo falso commesso contro il Mantova.
L'appuntamento col calcio d'inizio è fissato alle 18:30 e il match, visibile su Dazn, sarà raccontato dal duo formato da Dario Mastroianni per la telecronaca e Alessandro Budel per il commento tecnico.
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