Calciomercato Lazio | Pinamonti salta la sfida col Cesena: la situazione

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La Lazio è in cerca di un attaccante e al momento, il nome in pole è quello di Pinamonti. Da parte del Sassuolo sarebbe arrivata un'apertura per la cessione del giocatore, le parti sono la lavoro per cercare di trovare un'intesa sulla formula giusta e intanto, direttamente dal Mapei Stadium, arriva un segnale che lascia ben sperare per i biancocelesti.

I neroverdi stanno scendendo in campo per affrontare il Cesena in Coppa Italia, la sfida è valida per i trentaduesimi, e nella distinta non si legge il nome di Pinamonti. Non si tratterebbe, stando a quanto riferito da SassuoloNews, di un forfait legato a problemi fisici ma piuttosto, relativo al mercato. Una situazione che - riporta la testata - considerando la volontà del tesserato di lasciare il club emiliano, sta assumendo i contorni di un braccio di ferro a pochi giorni dall'inizio della stagione.

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Pubblicato il 17/08